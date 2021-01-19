Усик поздравил с Крещением на украинском языке и окунулся в ледяную воду

Украинский боксер Александр Усик поздравил всех соотечественников с праздником Крещения Господня на украинском языке.

Наш спортсмен сделал это в прямом эфире на своей странице в Instagram. Александр также вспомнил, что давно не общался с подписчиками, поэтому решил поздравить их и с прошедшими новогодними и рождественскими праздниками.

"Дорогие друзья, всем здравствуйте! Всіх з Водохрещем! Здоровья, силы, радости в этот большой праздник. Всех с наступившим Новым годом, годом быка. Крысу провели, быка встретили. Рождество встретили и теперь Водохреще", – поздравил Усик украинцев.

Позже уже в самом профиле боксера появился ролик, на котором видно, как он окунается в ледяную воду в честь праздника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в канун Старого Нового года Александр восхитил поклонников стихом на украинском языке. Усик также поздравил православных людей с Рождеством, облачившись в рясу священника, чем вызвал недовольство у украинцев.