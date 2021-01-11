Усик подерется за чемпионский пояс, не дав согласия на бой Фьюри – Джошуа

Украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) уже весной будет биться за чемпионский пояс по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе.

Об этом в интервью Sky Sports заявил промоутер нашего соотечественника Александр Красюк. По его словам, Усик не давал согласия на проведения боя британцев Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) за звание абсолютного чемпиона мира.

"Были разговоры о временном титуле или о том, что победитель боя Джошуа – Фьюри откажется от титула WBO на следующий день после него. Но на сегодняшний день Усик является обязательным претендентом WBO и не давал согласия на проведение поединка Джошуа против Фьюри. Усик сейчас в хороших условиях, он успешно восстановился после последнего боя и с нетерпением ждет возможности побороться за титул этой весной. Промежуточный бой не рассматривается", – сказал Красюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Джошуа Эдди Хирн рассказал, что работает над организацией боя своего клиента с Фьюри, и готов предложить особые условия Усику.