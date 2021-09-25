Усик перед боем столкнулся с Джошуа и вынудил выполнить его просьбу. Видеофакт

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
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Усик перед боем столкнулся с Джошуа и вынудил выполнить его просьбу. Видеофакт

Украинский боксер Александр Усик столкнулся со своим соперником из Великобритании Энтони Джошуа в одном из помещений арены, где 25 сентября состоится их бой. Спортсмены проходили традиционные медицинские и организационные процедуры, когда их пути пересеклись.

Увидев своего оппонента, Усик достал смартфон и начал делать совместное селфи. Британец не стал отказывать крымчанину, попозировав вместе с ним на камеру.

Усик и Джошуа

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 сентября прошла официальная пресс-конференция перед боем Усик – Джошуа. На ней Александр отвечал на вопросы на украинском языке, а его соперник признался, что любит украинский стиль и людей.

Видео дня
Усик и Джошуа встретятся 25 сентября

После этого боксеры приняли участие в первой битве взглядов.

Александр Усик готов к бою

Также стало известно расписание трансляций. Стоит отметить, что у букмекеров коэффициент на победу британца вырос в день боя и составляет 1,44. Показатель украинца серьезно упал и теперь равен 3,25.

Усик – ДжошуаЭнтони ДжошуаАлександр Усик