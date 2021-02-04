Усик оценил вероятность возвращения Кличко в бокс

Бывший абсолютный чемпион в первом тяжелом весе Александр Усик (18-0, 13 КО) прокомментировал слухи о возвращении Владимира Кличко в большой бокс.

По словам крымчанина, вероятность того, что Владимир станет самым возрастным чемпионом мира, побив рекорд Джорджа Формана, существует.

"Вернется ли Кличко в бокс? Почему нет? Да, он тренируется, он держит себя в форме. Как он говорил: "Я каждый день себя обманываю, чтобы тренироваться и держать в форме". Почему? Потому что так, как ты входишь в спорт – он 20 лет в спорте – так же надо и выходить из него. Потому что сердечко обрастет жиром, и человек наберет вес, и его годочки сократятся быстрее, чем это должно быть", – сказал Александр в эфире YouTube-канала "Ходят слухи".

По словам Усика, многие не понимают, почему профессиональный спортсмен по завершению карьеры набирает вес

"Потому что затрат калорий меньше. а поглощений больше. Человек начинает раздуваться. Этого удается избежать только тем, кто в высшей степени профессионал", – подытожил Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, свой крайний поединок Владимир Кличко провел в апреле 2017 года, проиграв техническим нокаутом Энтони Джошуа.

В августе 2017-го бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в возрасте 41 года завершил карьеру.