Усик – Джошуа: Виталий Кличко высказался о шансах украинца

Легендарный боксер Виталий Кличко заявил, что поединок против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) станет самым сложным в карьере Александра Усика (18-0, 13 КО). По словам мэра Киева, украинец еще не встречался с таким сильным соперником.

В интервью изданию meta-ratings.com.ua Кличко-старший отметил, что шансы нашего соотечественника будут зависеть от того, насколько правильным будет его план на бой. Легенда украинского бокса поделился мнением, что для победы Александру необходимо нивелировать преимущество британца в антропометрии.

"Шансы? Все зависит от него – от того, насколько правильными будут стратегия и тактика. Насколько Александр сможет навязать Джошуа свою формулу боя и не дать возможности сопернику пользоваться его ростом и преимуществом в весе. Потому что Джошуа – выше Усика и будет пытаться контратаковать, пользуясь также преимуществами в длине рук и владении мощным ударом правой", – рассказал Виталий Кличко.

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Напомним, что чемпионский бой между боксерами пройдет в субботу, 25 сентября, на стадионе английского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур". На кону будут стоять титулы WBA, WBO и IBF, которыми владеет британец.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию противостояния. Ориентировочное время начала – 23:45 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виталий Кличко приедет в Лондон, чтобы поддержать Усика.

Стали известны результаты традиционной церемонии взвешивания.