Цзю дал совет Поветкину после поражения от Уайта

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю после поражения Александра Поветкина от Диллиана Уайта посоветовал россиянину завершить карьеру.

По мнению Цзю, на итоговый результат повлияло много факторов.

"Один из них — коронавирус, которым переболел Саша. Он попросту не смог полностью восстановиться перед выходом на ринг. Не надо забывать про возраст спортсмена — уже 41 год. Ошибки Саши в бою с Уайтом я и сам допускал. Этой ночью он не был самим собой: действия, которые раньше давались ему легко, сейчас выглядели слишком тяжелыми. Я бы посоветовал Саше закончить карьеру. Но столь серьёзное решение он может принимать только сам", – цитирует Костю "Чемпионат".

Цзю уклончиво ответил на вопрос, стоит ли Поветкину перед уходом добыть еще одну победу.

"Поймите, порой наступает такой момент, когда ты просто не понимаешь, зачем выходишь на ринг: не находишь мотивацию. Думаю, у Саши нечто похожее. Он побеждал везде и заработал неплохие деньги. Всё, что нужно, он уже сделал", – подытожил российский экс-боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой-реванш за пояс временного чемпиона в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) между Поветкиным и Уайтом завершился в 4-м раунде.

Позже было опубликовано видео нокаута, а также подборку лучших моментов. Сразу после встречи британский супертяж пришел в раздевалку к россиянину и предложил ему неожиданный обмен.

Комментируя бой, Николай Валуев заявил, что ключевым в поражении Поветкина стало повторение ошибки первого боя.