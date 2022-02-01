Стало известно, почему на самом деле Усику пришлось согласиться на реванш с Джошуа

Катмен [человек, который заботится о здоровье спортсмена] обладателя титулов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Расс Анбер, рассказал, что украинцу пришлось изначально согласиться на второй бой против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), иначе Джошуа освободил бы титул WBO. В результате крымчанин на одну ступень отдалился бы от своей цели стать абсолютным чемпионом.

"Они не подрались бы, и Усику пришлось бы сражаться еще с кем-то другим за вакантный титул", – сказал Анбер на подкасте Calling Russ Anber, текст которого приводит fightnews.info.

По информации Анбера, на самом деле в договоре боксеров не должно было быть упоминание реванша, потому что по правилам Усик являлся обязательным претендентом.

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"У Усика появился шанс провести бой с ЭйДжеем, так как он был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и поднялся на одну вес. По правилам WBO, это означало, что Саша автоматически стал обязательным претендентом №1", – добавил Расс.

25 сентября Усик победил Джошуа и завоевал титулы чемпиона мира WBA, WBO, IBF и IBO.

Украинский боксер благодаря этому стал обладателем титулов во второй для себя весовой категории. Ранее крымчанин был сильнейшем в тяжелом весе.

После этого вместе с Василием Ломаченко Александр улучшил свои позиции в топ-10 свежего рейтинга профессионалов независимо от весовой категории (Р4Р), который опубликовал американский медиагигант ESPN.

Сразу после поражения команда Джошуа активировала опцию реванша на второй бой с украинцем.

Спустя некоторое время промоутер Фьюри Боб Арум предложил Энтони отказаться от немедленного реванша с Усиком, чтобы позволить украинцу и его клиенту подраться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Сам Усик в одном из интервью признавался, что был бы невероятно рад подраться именно с Цыганским королем, как называют британца.

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