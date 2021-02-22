Спарринги против Кличко были самыми тяжелыми в моей жизни, – экс-соперник Владимира

Бывший соперник легендарного украинца Владимира Кличко (64-5, 54 КО) Эдди Чемберс (42-5, 23 КО) заявил, что осознал все величие нашего соотечественника только после того, как впервые вышел с ним на спарринг.

В интервью на YouTube-канале The Doctor Uz Podcast американец рассказал о грязных приемах Кличко-младшего, но отметил, что любой из лучших боксеров мира должен уметь незаметно схитрить.

"Я не мог себе представить, насколько великим является Владимир Кличко, пока не вышел с ним на ринг. Вы не можете оценить то, что делают эти парни, пока не почувствуете это на себе. Вы можете внимательно наблюдать со стороны, но не увидите всех деталей, пока не окажетесь там. В тот момент спарринги против него были самыми тяжелыми в моей жизни. Он действовал очень грязно. Но я говорю об этом без доли неуважения. Эту стратегию недооценивают. Каждый топ-боксер владеет приемами, которые могут быть не совсем правильными, но приносят им необходимый результат и остаются без внимания судей. В этом вся игра", – поделился своим мнением Чемберс.

Напомним, что Владимир и Эдди встретились в официальном поединке в 2010 году, когда украинец защищал свой пояс WBO, а американец был обязательным претендентом. Кличко-младший доминировал над своим соперником, но нанес сокрушительный удар только за 14 секунд до конца 12 раунда, отправив Чемберса в глубокий нокаут.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир рассказал, сколько времени ему нужно для возвращения в ринг.