Российский боксер от нокаута вылетел с ринга головой вниз. Видео

Российский боксер Тигран Согоян добыл эффектную победу над соотечественником Мурадбеком Сапаевым. Поединок в рамках промоушена Pravda Fighting Championship состоялся в Москве на арене БКЗ "Атмосфера".

Оба бойца с первых минут не стали отсиживаться в обороне, устроив в ринге настоящую рубку.

Видео дня

Постепенно преимущество переходило к Согояну, которому под конец 1-го раунда удалось провести несколько опасных атак.

Финальной стали боковые удары за несколько секунд до гонга. Сперва 22-летний боксер левым боковым потряс Сапаева. Тот начал шататься и в этот момент ему голову прилетел правый боковой.

Точный удар в висок выкинул спортсмена за пределы ринга и тот головой вниз улетел с помоста к зрителям.

Стоит отметить, что серьезных травм проигравший не получил, но вернуться в ринг на объявление победителя самостоятельно не смог. 23-летний Сапаев остался приходить в себя на зрительских местах рядом с канатами.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее непобедимый боксер в Мексике победил брутальным нокаутом. Удар намертво вырубил соперника, заставив медиков выбежать в ринг и несколько минут приводить спортсмена в чувства.