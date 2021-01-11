Промоутер рассказал о финансовых требованиях Усика из-за боя Джошуа – Фьюри

Организации поединка между Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) мешают другие боксеры и их представители.

Такое мнение выразил глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью Boxing Social. По его словам, украинец Александр Усик (18-0, 14 КО) может потребовать компенсацию за отсрочку защиты Джошуа пояса WBO, на который претендует наш соотечественник.

"Что именно мешает бою Фьюри – Джошуа? Человеческая жадность! Каждый раз, когда на кону большой бой, все пытаются вставить палки в колёса, чтобы получить и себе кусочек пирога. Чем всё это заканчивается? Тем, что бойцы вынуждены заплатить миллионы долларов из своего кармана всем этим санкционирующим организациям. Я даже слышал, что Усик якобы тоже хочет получить процент от прибыли Джошуа и Фьюри. Считаю, всегда можно найти решение", – сказал Хирн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эдди Хирн рассказал о том, что готов предложить Александру Усику определенные преференции ради боя Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа.