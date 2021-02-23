Промоутер Джойса: бой с Усиком не состоится в апреле, это слишком рано

Промоутер британского супертяжа Джо Джойса (12-0, 11 КО) Фрэнк Уоррен заявил, что поединок его клиента за временный титул WBO против Александра Усика (18-0, 13 КО) состоится не раньше мая.

В интервью на YouTube-канале Frank Warren’s Queensberry Promotions он рассказал, что стороны все еще ведут переговоры об организации боя, а уже через неделю начинается март. По этой причине боксеры просто не успеют подготовиться к противостоянию, если оно состоится в апреле.

"Это будет отличный бой. Он станет хорошей возможностью для Джо сделать что-то большое в карьере. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Сейчас мы ведем переговоры. Увидим, куда они нас приведут. В апреле поединок не состоится, это слишком рано. На следующей неделе начнется март. Они не успеют подготовиться за такое короткое время. В лучшем случае это будет май", – рассказал о ситуации Уоррен.

Напомним, что ранее представитель Усика Александр Красюк заявил, что сторонам не удалось договориться о финансовых условиях организации боя с Джойсом, поэтому вскоре будут проведены промоутерские торги.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что ни его клиент, ни Тайсон Фьюри не будут драться с украинцем в случае его победы над Джо в поединке за временный титул WBO.