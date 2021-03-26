Поветкин – Уайт 2: букмекеры назвали фаворита реванша

Британец Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) является явным фаворитом повторного боя против россиянина Александра Поветкина (36-2-1, 25 КО), который состоится в субботу, 27 марта, в Гибралтаре.

Коэффициент на его победу составляет 1,28, на ничью – 26,00, а на успех "Русского Витязя" можно поставить за 3,75. Спортивные аналитики считают, что поединок с большей долей вероятности будет окончен досрочно. Ставки на то, что Уайт нокаутирует своего соперника или тот будет дисквалифицирован, принимаются за 1,61, а на аналогичный исход в пользу Поветкина – за 4,50.

Напомним, что на кону в этом противостоянии будет стоять временный титул Всемирного боксерского совета (WBC), который сейчас принадлежит россиянину. В первом бою между ними, который состоялся в августе 2020 года, Александр сенсационно отправил Уайта в "нокаут года" в седьмом раунде, дважды побывав перед этим в нокдауне.

Их реванш несколько раз срывался из-за коронавируса у боксера из РФ. Сначала у него выявили COVID-19, а затем он на протяжении довольно продолжительного времени боролся с его последствиями.

Как сообщал OBOZREVATEL, Поветкин сделал откровенное признание о поражении в бою с Владимиром Кличко.