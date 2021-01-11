Отец Лопеса рассказал, как чуть не подрался с Майком Тайсоном

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса вспомнил, как встретил легендарного Майка Тайсона в одном из баров Нью-Йорка.

В интервью на YouTube-канале EsNews он рассказал, что зашел в заведение и врезался в плечо "Железного Майка", когда шел за напитком. Теофимо уже собирался ударить боксера, но вовремя узнал в нем Тайсона и сумел выпросить у него автограф.

"Я зашел в бар и хотел взять себе напиток. Когда я проходил мимо Тайсона, мы сильно столкнулись плечами. Настолько сильно, что я уже собирался развернуться и ударить его. Но когда я повернулся, то не поверил своим глазам: Майк сидел за столом в окружении около 20 девушек. Они поили его шампанским. Я подошел к столу и начал требовать автограф. Охранники попытались меня успокоить, предупредив, что Тайсон может дать мне в лицо, но я был к этому готов. В тот раз мне все же удалось взять у него автограф", – рассказал Лопес-старший.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американец рассказал, чем закончился бы второй поединок между украинцем Василием Ломаченко и его сыном, если бы он был организован.