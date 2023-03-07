''Они боятся'': Усик назвал главную проблему союзников Украины

Западные страны должны перестать бояться кремлевского диктатора Владимира Путина, а еще больше усилить свою поддержку Украины в борьбе с российскими агрессорами. При этом речь идет исключительно о военной технике, которая необходима нашей стране для деоккупации своих территорий.

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Об этом в интервью легендарному английскому футболисту Гарри Невиллу и его YouTube-проекту The Overlap заявил украинский объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик. Он призвал партнеров нашей страны быть более решительными в борьбе против российских агрессоров.

"Я дерусь не за пояса. Я дерусь за тех парней, которые защищают страну, и в память тех, кого уже нет. И за всех, кто хочет быть свободным. Наши партнеры должны быть более решительными. В военной помощи, не финансовой. Речь не о солдатах. Танки, истребители. У нас есть люди, которые не боятся, есть генералы, солдаты. У нас они есть. Нам нужна техника. Почему западные страны не делают больше? Потому что они боятся. Кроме британцев. У них похожий менталитет. Они смелые ребята", – сказал Усик.

Ранее Александр выразил разочарования из-за реакции многих людей в мире, которые думают, что война в Украине – это выдумка и игра. Он также критиковал Запад за недостаточную помощь нашей стране.

Усик резко выступил против допуска РФ к Олимпийским играм 2024 года, чем взбесил российских болельщиков. Кроме того, объединенный чемпион категорично высказался об украинском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик намекнул на бой с британцем Тайсоном Фьюри, после чего россияне принялись массово желать украинскому чемпиону поражения.

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