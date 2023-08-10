'Он опасен': экс-соперник Кличко предостерег Усика перед боем с Дюбуа

Известный польский супертяж Мариуш Вах (37-10, 20 КО) посоветовал Александру Усику (20-0, 13 КО) быть максимально сконцентрированным в начальной стадии поединка против Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО). Бывший соперник Владимира Кличко при этом выразил уверенность в том, что украинский чемпион не оставит шанса сопернику.

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Об этом Вах, который является спарринг-партнером Усика, заявил в интервью порталу Xsport.ua. 43-летний ветеран бокса подчеркнул, что его невероятно воодушевляет тот факт, что украинский чемпион будет защищать свои титулы именно на его родине во Вроцлаве.

"Я уже второй раз являюсь спарринг-партнером Усика. В первый раз я помогал ему на сборе в Турции этой весной. В этот раз, как и в прошлом, меня пригласил директор его команды Сергей Лапин. Я думаю, что стадион будет заполнен до отказа, ведь это первый бой за пояс чемпиона мира в хевивейте в Польше за много лет. Трудно сказать точно, как бой пройдет, ведь это хевивейт и все может решить один удар. Дюбуа – молодой боксер, у него есть ударная мощь, и по тем его боям, которые я видел, могу сказать, что он опасен в первой фазе поединка, в первых двух-трех раундах, затем Усик заберет преимущество и не оставит ему шансов", – сказал Вах.

Напомним, бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа. В случае победы Александр надеется провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с Фьюри, которому украинец сделал неожиданный комплимент. Сам Тайсон высмеял украинца за поединок против его соотечественника.

Саудовская Аравия намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Александру Усику поражения в бою с Даниелем Дюбуа. Сам британец рассказал о страхе, который увидел в глазах украинца во время дуэли взглядов.

Кроме того, у Усика появилась эффектная поклонница в Британии. А Тайсон Фьюри набросился на Александра с унижениями и угрозами.

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