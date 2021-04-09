Новости спорта 8 апреля: Усик лишился авто в Киеве, сенсации в 1/4 финала ЛЕ
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Американец Теофимо Лопес в очередной раз отказался от реванша с Василием Ломаченко, а в Лиге Европы состоялись первые матчи 1/4 финала.
Кроме того, Александр Усик лишился машины в Киеве из-за неправильной парковки.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 8 апреля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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