Новости спорта 8 апреля: Усик лишился авто в Киеве, сенсации в 1/4 финала ЛЕ

Американец Теофимо Лопес в очередной раз отказался от реванша с Василием Ломаченко, а в Лиге Европы состоялись первые матчи 1/4 финала.

Кроме того, Александр Усик лишился машины в Киеве из-за неправильной парковки.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 8 апреля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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