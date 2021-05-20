Новости спорта 19 мая: СМИ назвали дату боя Усик – Джошуа, Малиновский забил 'Ювентусу'

СМИ назвали две даты боя Александра Усика и Энтони Джошуа, а Руслан Малиновский забил гол "Ювентусу" в финале Кубка Италии.

Кроме того, Василий Ломаченко угодил в скандал в США.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 19 мая. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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