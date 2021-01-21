Непобедимый британец высказался о реванше с Усиком, вспомнив их первый поединок

Непобедимый британский боксер Джо Джойс (12-0, 11 КО) признался, что хочет подраться с Александром Усиком (18-0, 13 КО), и напомнил, что уже встречался с украинцем на ринге.

В интервью на YouTube-канале iFL TV он заявил, что многому научился с марта 2013 года, когда наш соотечественник одолел его единогласным решением судей. Британец отметил, что победитель реванша между ними может получить невероятную возможность провести бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против Энтони Джошуа или Тайсона Фьюри.

"Я с нетерпением жду боя с Усиком. Наше первое противостояние вышло отличным, а реванш получится еще лучше. С того времени я обрел новые навыки. В частности, я больше не пропускаю такое количество ударов в голову, поскольку теперь больше двигаюсь. Я научился многим вещам за 10 лет в боксе. Я вижу, что Усик начал больше работать над весом и мощью. Нас ждет отличный поединок, победитель которого получит шанс подраться с Фьюри или Джошуа за титул абсолютного чемпиона мира. Нет ничего большего, чем это", – рассказал Джойс.

Отметим, что наш соотечественник может подраться с Джо за временный чемпионский титул.

Как сообщал OBOZREVATEL, команда Усика получила письмо от WBO, в котором идет речь о статусе Александра как обязательного претендента на бой с Джошуа.