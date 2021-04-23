Настоящий махач идет, столько нокаутов, – экс-тренер Кличко о спаррингах Владимира

Сергей Городничев, который входил в тренерский штаб легендарного украинца Владимира Кличко в 2011-2017 годах, заявил, что спарринги нашего соотечественника всегда больше напоминали бойню, чем тренировку.

В интервью на YouTube-канале SportArena TV он признался, что ему часто приходилось убирать кровь, сопли и слюни, и рассказал, как Кличко-младший настраивал своих соперников на серьезную работу.

"Владимир выходит на ринг и боксирует. Почему не снимают спарринги? Там такой махач идет, боище, столько нокаутов! И никто же не знает ничего. Там сопли-слюни, кровище летит, а я бегаю за ними, все подметаю и убираю. "Прилетало" ли Кличко во время спаррингов? Ну как, он же боксер, он пропускает удары, но по-настоящему конкретных попаданий я не видел. Приехал спарринг-партнер, к примеру, Джошуа – и идет бой. Когда ребята расслабленные были, Владимир у них спрашивал, зачем они приехали. Там все было очень строго: опоздал на тренировку – 100 евро штраф", – поделился воспоминанями Городничев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее промоутер из K2 Promotions Александр Красюк рассказал, как прошел спарринг Александра Усика и Владимира Кличко.