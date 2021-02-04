Лопес: Ломаченко ведет себя, как с*чка

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес признался, что не был удивлен, когда услышал оправдания украинца Василия Ломаченко после сенсационного проигрыша в их поединке.

В интервью на YouTube The Mayweather Channel американец намекнул на то, что нашему соотечественнику не стоит сдаваться. По его словам, Василий остается вторым номером в легком дивизионе.

"Мы имеем то, что имеем. Люди будут говорить разные вещи. Я ожидал, что так случится. Люди, которые не умеют проигрывать, будут искать оправдания. Многие не понимают, почему я употребляю слово на букву "С". Когда я устал и собираюсь сдаться, я говорю себе: "Перестань быть с*чкой". Поэтому я и думаю, что Ломаченко ведет себя, как с*чка. Тем не менее, для меня он все равно остается вторым номером в легком весе после Теофимо. Я до сих пор считаю, что никто из этих парней не побьет Ломаченко", – поделился своим мнением Лопес.

Напомним, что Теофимо победил Василия единогласным решением судей. Украинец не согласился с оценками рефери и назвал их заряженными. По мнению нашего соотечественника, он не проиграл этот бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ломаченко показал "имитацию превосходства" Лопеса в поединке с ним, а затем опубликовал видео, на котором сам наносит урон американцу.