Лопес: Ломаченко ментально проиграл мне еще до выхода на ринг

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес считает, что украинец Василий Ломаченко проиграл ему еще до выхода в ринг.

В интервью изданию BoxingNews24 американец заявил, что многие соперники теряют уверенность, когда встречаются с ним на дуэли взглядов и чувствуют его энергию. По словам Теофимо, не лучшее выступление украинца в бою с ним – исключительно его заслуга.

"Возможно, Ломаченко ментально проиграл мне еще до выхода на ринг. Глаза не врут. Когда я встречаюсь с соперниками на дуэли взглядов, они чувствуют мою энергию. Иногда это может лишить их уверенности, и в этом случае все так и случилось. Люди говорят: "Ты победил Лому, но он не бил тебя". Это потому, что я не позволил ему ничего сделать, в этом вся разница. Многие недооценивают то, что мне удалось. Василий – очень техничный боксер. Он знает, что, когда и как нужно делать, но я ему ничего не позволил", – поделился своим мнением Лопес.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Ломаченко Боб Арум рассказал, при каком условии может состояться реванш украинца против Теофимо.