Лопес дал прогноз на бой Ломаченко – Накатани

Американский боксер Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) выразил уверенность в том, что Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) легко победит японца Масаеши Накатани (19-1, 13 КО).

По его словам, поединок должен получиться зрелищным, но украинский экс-чемпион мира должен добыть уверенную победу.

"Это хороший бой. Я выбираю Лому из-за углов. Накатани не способен остановить Ломаченко из углов. Я вижу, как Ломаченко побьет его. У них есть нечто общее. Они проиграли мне. Были кое-какие сообщения о том, что Ломы него психологические проблемы с момента поражения. Пока ты тренируешься, это держит тебя сфокусированным. Такое бывает, ты проигрываешь однажды, и иногда это нехорошо", – сказал Лопес в интервью ESNews.

Напомним, бой Ломаченко – Накатани запланирован на июль.

Как сообща OBOZREVATEL, Теофимо Лопес назвал новую причину своего отказа от реванша с Василием Ломаченко.