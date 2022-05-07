Ломаченко впервые рассказал о своей дальнейшей карьере после войны

Экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украины высказался о своих дальнейших планах. У себя в Instagram 34-летний уроженец Одесчины разместил две фотографии с тренировок.

Снимки Ломаченко подписал короткой фразой на английском, тегнув при этом производителя спортивной экипировки.

"Сейчас не время, но цель остается прежней", – написал Ломаченко, намекая на абсолютное чемпионство.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 марта Ломаченко отказался от проведения боя с Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. ​ ​

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​Несмотря на разрешение покинуть родину, уроженец Белгород-Днестровского решил продолжить защищать страну и родной город от российских оккупантов. ​

​Сам абсолютный чемпиона мира в легком весе поддержал решение украинца. ​ ​

​Австралиец выразил готовность встретиться с нашим боксером после боя с американцем Девином Хэйни (270, 15 КО). ​

​Отметим, что с началом вторжения России в Украину Василия Ломаченко встал в ряды территориальной обороны родного Белгород-Днестровского.