Ломаченко и Усика опустили в рейтингах WBA

Знаменитые украинские боксеры Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) и Александр Усик (18-0, 13 КО) потеряли свои места в обновленном топ-10 Всемирной боксерской организации (WBA). Составители рейтинга опустили наших соотечественников: Василия со второй позиции на третью, а Усика -со второй на четвертое.

Рейтинг легковесов:

Чемпион – Теофимо Лопес (США)

Роландо Ромеро (США) Мичел Ривера (Доминиканская Республика) Василий Ломаченко (Украина) Роман Андреев (Россия) Хорхе Линарес (Венесуэла) Хесреэль Корралес (Панама) Исаак Круз (Мексика) Фрэнк Мартин (США) Джованни Страфон (Мексика) Оливер Флорес (Никарагуа)

Рейтинг тяжеловесов:

Чемпион – Энтони Джошуа (Великобритания)

Даниель Дюбуа (Великобритания) Майкл Хантер (США) Роберт Хелениус (Финляндия) Александр Усик (Украина) Луис Ортис (Куба) Энди Руис (США) Марк Де Мори (Хорватия) Агит Кабайел (Германия) Адам Ковнацкий (Польша) Жан Кособуцкий (Казахстан)

Как сообщал OBOZREVATEL, свой ближайший бой Усик проведет 25 сентября против Энтони Джошуа.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Дэвид Хэй заявил, что Усик проиграет нокаутом Энтони. Британец уверен, что поединок его соотечественника не пройдет больше половины своей дистанции.

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Изначально Энтони должен был подраться с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Однако Цыганского короля, как называют Фьюри, обязали в третий раз выйти на ринг против американца Деонтея Уайлдера (42-1, 41 КО).

Команды боксеров назначили поединок на 24 июля. Однако из-за коронавируса в команде Тайсона бой был отложен на октябрь.

После срыва противостояния Фьюри – Джошуа Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала обязательную защиту Энтони чемпионского пояса в бою с Усиком.

Ранее Александр Усик пожаловался на то, что испытывает трудности в профессиональном боксе из-за украинского гражданства.

До объявления поединка против Джошуа он также возмутился ситуацией в супертяжелом дивизионе, сравнив ее с политикой в нашей стране.