''Кролик идет за тобой, Пузатый'': Усик потроллил Фьюри накануне супербоя

Украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) едко отреагировал на вызов и оскорбления со стороны британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) перед поединком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Наш соотечественник не оставил без внимания слова Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, который назвал соперника бомжом.

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На своей странице в социальной сети Instagram украинский объединенный чемпион выложил снимок, на котором он рубит дрова мощным топором. "Тайсон Фьюри! Кролик идет за тобой, Пузатый", – потроллил оппонента Усик, отметив его профиль.

Ранее промоутер Цыганского короля Фрэнк Уоррен заявил о переносе боя Усик – Фьюри. Изначально его планировали провести 4 марта, однако сейчас организаторы ориентируются на конец марта или начало апреля.

В свою очередь, Александр ответил на вопрос, станет ли его противостояние с Тайсоном Фьюри последним в карьере. Кроме того, украинский боксер признал, что на его победу в поединке ставят немногие, что напротив придает дополнительную мотивацию. А сам Цыганский король обозвал Усика "маленькой с*чкой".

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик также потроллил российского пропагандиста Владимира Соловьева. Он также напомнил гражданам страны-агрессора о трупе Ленина в центре Москвы. А активист Евгений Карась объяснил, как Украина вырвала Усика у российских спецслужб.

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