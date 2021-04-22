Красюк ответил, сможет ли Усик победить Фьюри

Промоутер украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк заявил, что верит в победу крымчанина над Тайсоном Фьюри.

По словам главы промоутерской компании K2 Promotion, все зависит от того, как боксер подготовился к конкретному бою.

Кроме того, Красюк впервые рассказал, как прошел спарринг Усика и Кличко.

"Вспомните предпоследний поединок Фьюри? Он же был ни о чем. Реально ни о чем. Его мог бы кто угодно победить. Как говорил Виталий Кличко: "Не существует самого сильного боксера. Имеет значение лишь одно – что покажет в ринге боксер в конкретный отрезок времени". Все что было до и что было после не имеет значения", – признался Красюк в интервью на YouTube-канале SportArena TV.

В тоже время Красюк отказался отвечать на вопрос, случится ли такой поединок в реальности.

"Произойдет ли бой Усик - Фьюри? Я не могу сказать. Я не могу спрогнозировать, случится ли этот бой вообще. Фьюри не такой прогнозируемый боксер как остальные. Тайсон имел по контракту реванш с Кличко и он так и не состоялся. Британец просто исчез"

Как сообщал OBOZREVATEL, Красюк заявил, что его клиент собирается провести последний бой по контракту с K2 Promotions, а затем стать свободным агентом, чтобы выслушать предложения других компаний.