Кличко встретился с руководством УАФ и обсудил доставку в Киев гуманитарной помощи

Мэр Киева Виталий Кличко провел встречу с представителями Украинской ассоциации футбола (УАФ). Легендарный боксер пообщался с президентом организации Андреем Павелко, первыми вице-президентами Вадимом Костюченко и Алексеем Михайличенко.

В своем Telegram-канале Кличко поблагодарил УАФ за помощь в организации гуманитарной помощи в столицу.

"УАФ создала координационный центр по гуманитарным вопросам вместе с ФИФА и УЕФА. И сегодня мы обсудили потребности Киева, которые ассоциация, принимающая гуманитарные грузы из Европы, учтет в помощи столице. Грузы, по словам Андрея Павелко, идут от национальных футбольных ассоциаций, федераций и футбольных клубов Европы и мира", – сообщил мэр столицы.

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Он добавил, что УАФ предложила помощь в отправлении детей, эвакуированных в Киев из других городов, в спортивные лагеря на западную Украину и лагеря европейских клубов и национальных федераций в других странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виталий Кличко откровенно рассказал о разговоре с украинским чемпионом Александром Усиком после того, как боксер записался в территориальную обороны Киевщины.

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