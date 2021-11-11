Кличко поздравил с победой в чемпионате мира по боксу AIBA 19-летнего украинца

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил с победой в чемпионате мира по боксу AIBA в весовой категории до 71 кг 19-летнего Юрия Захареева. Он выступил в поединке против россиянина Вадима Мусаева – лучшего боксера России в своей категории в 2021 году.

Об этом глава столицы сообщил в своем Facebook. Он отметил, что также познакомился с серебряным призером чемпионата Европы в этом году – 18-летним киевлянином Дмитрием Баблюком.

"Вместе с молодыми боксерами и их тренерами просмотрели самые яркие моменты чемпионского поединка Юрия Захареева", – рассказал Кличко.

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Как профессиональный боксер в прошлом, он высказал молодым спортсменам свои мысли и дал "некоторые практические советы на будущее", а также пожелал ребятам новых побед, свободы и выдержки на пути к вершинам.