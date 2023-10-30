Из-за Украины: российский боксер получил запрет в андеркарте боя Фьюри – Нганну

Российскому супертяжу Арсланбеку Махмудову (18-0, 17 КО) запретили выходить под звуки сирен на поединок против Джуниора Райта (18-3-1, 15 КО) в андеркарте боя Фьюри – Нганну. Организаторы шоу в аравийском Эр-Рияде напомнили представителю страны-агрессора, который трусливо прячется под флагом Канады, о войне в Украине.

Об этом Махмудов заявил в комментарии порталу Sport24. 30-летний уроженец осетинского Моздока отметил, что сталкивался с аналогичной ситуацией перед поединком против Рафаэля Акпеджиори (15-1, 14 КО), который состоялся летом минувшего года в американском Толедо.

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"Когда я проводил последний бой в Америке, они сказали, что из-за ситуации в Украине нельзя так делать. Что испугаются люди. Я подумал: "Что поставить?" На ум пришла музыка, под которую Ислам Махачев выходит, национальная лезгинка. И здесь такая же ситуация. Сказали: "Военный конфликт, не надо", – сказал Махмудов.

Отметим, что россиянин победил Райта уже в первом раунде. В свою очередь, Фьюри победил Нганну раздельным решением судей. При этом в третьем раунде дебютант бокса отправил Цыганского Короля в нокдаун. Сразу после окончания боя британца и французского камерунца Усик поднялся в ринг и устроил дуэль взглядов с Тайсоном.

Промоутер британца Фрэнк Уоррен категорично заявил, что поединок британца и украинца за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в нынешнем году не состоится. В ответ Александр выступил с жестким требованием к команде Тайсона.

Также было опубликовано видео реакции болельщиков в Эр-Рияде на легендарного Криштиану Роналду и Усика. Сам украинец прокомментировал победу Фьюри над Нганну. Кроме того, в сети появился ролик с реакцией Александра на нокдаун, в котором побывал Тайсон в третьем раунде боя.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик и Тайсон Фьюри неожиданно столкнулись в Эр-Рияде. Наш боксер поднял британца, а затем прокомментировал это украинской поговоркой.

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