Искусство превосходства: Ломаченко показал свои лучшие удары в бою с Лопесом. Видео

Украинец Василий Ломаченко создал нарезку со своими лучшими ударами в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе против Теофимо Лопеса.

У себя в Instagram наш соотечественник опубликовал видео под названием "Искусство превосходства (Королевский выход)". На нем в замедленной съемке показаны моменты с точными попаданиями нашего соотечественника по своему сопернику.

После боя Ломаченко остался крайне недоволен подсчетами, которые были отображены в статистике сервиса Compubox. Он заявил, что не согласен с этими данными. На его слова жестко отреагировал один из операторов компании, раскритиковав Василия и призвав его опуститься во второй полулегкий вес.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец проиграл Лопесу в бою за титул "абсолюта" единогласным решением судей. Наш соотечественник не согласился с их решением, заявив, что они были "заряжены". По мнению Ломаченко, в их поединке с Теофимо он заслужил как минимум на ничью. Такие выводы Василий сделал, пять раз пересмотрев противостояние с американцем.