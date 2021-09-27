Украинского боксера Александра Усика лишили победы именно нокаутом, заменив её, правда, единогласной победой по очкам, из-за преждевременного гонга. Так вот, в 1947 году в СССР вышел на экраны сделанный годом ранее фильм "Первая перчатка", где тоже был эпизод с преждевременным гонгом. Всего три четверти века назад...

P.S. И — заодно уж. Огромное спасибо всем, кто поздравил с 60-летием. Я родился при Хрущёве, учился при Брежневе, защищался при Горбачёве, консультировал при Кравчуке, писал-редактировал-семинарил при Кучме, стал заслуженным при Ющенко, не заметил Януковича, депутатил при Порошенко, жду следующего при Зеленском...

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