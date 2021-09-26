Хабиб Нурмагомедов двумя словами описал победу Усика над Джшоуа

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов восхитился победой украинского боксера Александра Усика (19-0, 13 КО) над чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). У себя в Instagram россиянин написал всего два слова.

"Впечатляющее выступление", – сказал Хабиб, добавив значок "ок" и смайл с изображением огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок за четыре чемпионские пояса в столице Англии прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу украинца.

Видео дня

Была опубликована статистика боя и лучшие моменты мегафайта на видео.

После объявления победителя Усик упал в ринг и заплакал, а затем, взяв флаг Украины, станцевал фирменный гопак. Поздравить супруга поднялась и жена Александра Катерина.

Через некоторое время Саша показал, как выглядит его лицо после 12 раундов битвы с Джошуа.

Успех Усика вызвал настоящий фурор среди украинцев. Юзеры взорвали социальные сети своими поздравлениями.

Через несколько часов стало известно, что Джошуа был госпитализирован с подозрением на перелом в черепе.

Позже появилось видео самого скандального эпизода в этой встрече, который стоил украинцу нокаута.