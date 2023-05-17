Глава Top Rank сказал, что будет с Ломаченко после поражения от Хэйни

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает, что если Дэвин Хэйни (29-0, 15 KO) победит Василия Ломаченко (17-2, 11 KO) то он перейдет в первый полусредний вес. Из-за этого его титулы WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе станут вакантными и украинцу придется потратить огромное количество времени, чтобы собрать их.

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"Если случится так, что Ломаченко проиграет, а Хэйни снимет весовую категорию, то все пояса станут вакантными. Тогда Ломаченко придется провести чертовски много боев, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе", - заявил Арум.

Промоутер уверен, что именно это имел в виду Лома, когда в своем интервью говорил, что это его "последний шанс".

Как сообщал OBOZREVATEL, ориентировочное время трансляции боя между Ломаченко и обладателем чемпионских поясов WBC, WBA Super, IBF и WBO Хэйни – 6:00 по киевскому времени в воскресенье, 21 мая.

Украинские телеканалы не запланировали показ поединка.

Отметим, что Дэвин пообещал расправиться с украинцем и напомнил, что несколько лет назад наш соотечественник не принял бой с ним, заставив долго идти к своей цели.

В свою очередь Ломаченко рассказал о том, как отреагировал на вторжение России в Украину. Также наш боксер признался, какую ошибку совершал до поражения от Теофимо Лопеса.

Кроме того, на новой встрече в Лас-Вегасе Ломаченко и Хэйни устроили перепалку.

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