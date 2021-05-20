Фьюри сделал Джошуа издевательское предложение вместо боя за абсолютное чемпионство

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО), отвечая чемпиону WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, который назвал его мошенником, предложил тому подраться на голых кулаках. Фьюри у себя в Twitter назвал Джошуа "полным де*ма".

По словам Тайсона, вся команда Джошуа знала, что у него продолжается арбитражный суд по делу третьего боя с Уайлдером, и он ничего не мог с этим поделать.

"Джошуа, ты несешь абсолютное де*ьмо. Я скажу тебе, если я мошенник, то давай в эти выходные проведем бой на голых кулаках, пока один не сдастся? Поставим по 20 миллионов", – написал Фьюри.

Поединок Джошуа и Фьюри был запланирован на 14 августа, но Тайсон проиграл арбитражный суд, который обязал его в третий раз выйти на ринг с американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО). Это сообщение взбесило Энтони, который на своей странице в социальной сети Twitter жестко обратился к оппоненту.

Ранее промоутер Энтони Эдди Хирн рассказал о том, что ему сказал боксер, узнав о срыве поединка против Тайсона Фьюри.

В свою очередь Александр Усик записал видео, в котором грозно обратился к Хирну, потребовав денег.