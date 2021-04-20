Фьюри ради победы над Джошуа нанял осужденного убийцу

Спарринг-партнером чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) перед боем с обладателем поясов IBF, WBO, WBA, IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) стал британский боксер Тай Митчелл, сообщает The Sun.

30-летнего Митчелла посадили в тюрьму на семь лет за непредумышленное убийство после того, как в октябре 2011 года одним ударом убил 19-летнего студента Джагдипа Рандхаву.

Он был освобожден досрочно-условно в 2016 году.

На прошлой неделе у себя в Instagram Митчелл опубликовал кадры своего спарринга с Фьюри в Моркаме (Англия) с подписью: "Мы любим слезы".

Его отец, тренер по боксу, Клифтон Митчелл, ранее говорил, что смертельный удар сына был "чудовищным несчастным случаем", добавляя: "Он не хулиган, он был всего лишь ребенком, когда это случилось. Бокс - его единственное занятие".

Как сообщал OBOZREVATEL, бой Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа назначен на 24 июля в Саудовской Аравии, а в конце этого года в Великобритании состоится матч-реванш за 500 млн фунтов стерлингов.