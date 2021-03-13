Фьюри: бои с Джошуа и Уайлдером накрылись – спасибо, коронавирус

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) с сожалением признался, что из-за пандемии коронавирусом у него сорвалось много знаковых встреч, в том числе и поединок с Энтони Джошуа.

Британец в интервью новостному порталу Behind The Gloves заявил, что COVID-19 нанес серьезный урон его карьере.

"Коронавирус стоил мне участия в Superslam Royal Rumble PPV, боя с Дрю Макинтайром, реванша с Уайлдером и боя с Джошуа – спасибо, коронавирус. И я должен был встретиться с президентом США Дональдом Трампом, я должен был встретиться с Папой Римским и другими людьми. Это дорого мне обошлось", – цитирует Тайсона Vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа заявил, что его поединок против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе состоится в июне

Несмотря на то, что контракт на бой не подписан, букмекеры уже начали принимать ставки на грандиозное событие.

12 марта Фьюри опроверг информацию о том, что переговоры с Энтони находятся на финальной стадии.