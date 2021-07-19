"Это несложно": промоутер Усика высказался о нокауте Джошуа

Украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) сможет нокаутировать британского чемпиона Энтони Джошуа (24-1,22 КО). При этом для нашего соотечественника не станет проблемой превосходство соперника в габаритах.

Такую уверенность в интервью Planet Sport выразил промоутер Усика Александр Красюк. Он подчеркнул, что его клиент обладает всеми необходимыми навыками для победы.

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"Когда Усик находится на ринге и демонстрирует свои навыки, ему не нужен удар, чтобы выиграть бой. Неужели олимпийский чемпион в супертяжелом весе, абсолютный чемпион в крузейрвейте не обладает динамитным ударом? Любой боец может нокаутировать другого. Это несложно. Сложно научиться правильно наносить удар в подбородок, а это боксерские навыки. Я вполне уверен в Усике", – сказал Красюк.

Напомним, бой Усик – Джошуа должен состояться 25 сентября на арене футбольного клуба "Тоттенхэм" в Лондоне.

Изначально Джошуа должен был подраться с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако Цыганского короля, как называют Фьюри, обязали в третий раз выйти на ринг против американца Деонтея Уайлдера (42-1, 41 КО).

Команды боксеров назначили поединок на 24 июля. Однако из-за коронавируса в команде Тайсона бой был отложен на октябрь.

После срыва противостояния Фьюри – Джошуа Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала обязательную защиту Энтони чемпионского пояса в бою с Усиком. Это решение вызвало гнев у промоутера британского боксера Эдди Хирна, который пожаловался на то, что его клиента постоянно заставляют отстаивать титулы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик пожаловался на то, что испытывает трудности в профессиональном боксе из-за украинского гражданства. Он также возмутился ситуацией в супертяжелом дивизионе, сравнив ее с политикой в нашей стране.

Промоутер Усика Александр Красюк рассказал о необычном пункте в контракте на бой с Джошуа. Кроме того, он назвал историческим будущее противостояние.

Усика перед поединком исключили из рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC). Это вызвало бурное обсуждение в сети, а самого украинца назвали предателем.