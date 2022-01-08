Озвучен простой способ победить Усика

Британский супертяж Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) уверен, что сможет отобрать титулы WBA, IBF, WBO и IBO у украиенца Александра Усика (19-0, 13 КО), победив в реванше по очкам. По мнению Джошуа ему будет достаточно победить в большем количестве раундов.

ЭйДжей хочет опровергнуть стереотип, что он культурист, а не боксер.

"На мне поставили клеймо, что я не умею боксировать. Что я просто большой и неуклюжий бодибилдер. Я сказал: "Хорошо, круто". Усик выиграл девять раундов, я выиграл три. В следующем бою, если я выиграю еще четыре раунда, я выиграю. Все очень просто. Тогда я снова встану на путь к абсолютному чемпионству", – заявил Энтони в интервью SkySports.

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Также Энтони Джошуа предупредил Тайсона Фьюри, что он гарантирует, что они, наконец, встретятся на ринге.

"Я должен был драться с Фьюри в августе прошлого года. Если я не буду драться с парнем, с которым должен драться, я хочу следующего лучшего бойца", – признался ЭйДжей.

Джошуа стремится к своему третьему возвращению в ряды чемпионов мира. Первый раз он шокирующе проиграл Энди Руису-младшему.

В этот раз британцу предстоит гораздо более сложная задача против непобежденного Усика, бывшего олимпийского чемпиона, абсолютного чемпиона в тяжелом весе и одного из трех бойцов, завоевавших титул чемпиона мира в двух крупнейших весовых категориях бокса.

Джошуа настроен оптимистично:

"Если бы я не дрался с лучшими, возможно, я бы не проиграл. Люди возлагают на меня большие надежды, поэтому они шокированы. У меня тоже большие ожидания. Когда я проиграл в первый раз, я никогда не оправдывался, но у меня была причина. Я принял это, но я знал, что верну титул", – сказал Энтони.

Джошуа тренировался в США и Дубае с разными опытными тренерами, включая Ронни Шилдса, Вирджила Хантера и Эдди Рейносо, хотя давний тренер Роб Маккракен остается частью его команды.

Он признался, что перед реваншем с Усиком улучшил многие факторы своей подготовки.

"План игры, настрой, тренировка мозга, спарринги, диета, сон, восстановление, мотивация – все изменено", – сказал британский супертяж.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в СМИ стала появляться информация, что Джошуа уступит свой следующий бой Тайсону Фьюри. Энтони в одном из интервью обмолвился, что если ему предложат впечатляющий гонорар, он может подождать.

"Масла в огонь" подлил и сам Цыганский король [прозвище Фьюри]. Сперва британский чемпион WBC в резкой форме потребовал от Джошуа принять решение, а затем свое слово сказал и промоутер Тайсона.

Боб Арум предложил Энтони отказаться от немедленного реванша с Усиком, чтобы позволить украинцу и его клиенту подраться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Сам Усик в одном из интервью признавался, что был бы невероятно рад подраться именно с Цыганским королем.

Отметим, что 4 января Фьюри в коротком обращении назвал себя Королем Саудовской Аравии, объявил о возвращении и анонсировал "на подходе" большие новости.

В комментарии с этой новостью пришел Усик и на вопрос "С кем подерется Фьюри в Саудовской Аравии?" уроженец Крыма ответил большими буквами: "Со мной".