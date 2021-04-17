Джошуа сделал заявление о бое с Фьюри

Чемпион IBF, WBO, WBA, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) заявил, что не обращает внимания на многочисленные угрозы со стороны чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), который пообещал отказаться от боя, если дата не будет согласована в ближайшее время.

По словам Джошуа, его единственная задача, это тренироваться и победить в ринге Фьюри.

"Если люди долго работают над чем-то, и им нужно немного дополнительного времени для завершения, а вы хотите, чтобы работа была сделана качественно, то тогда сидите спокойно и ждите. Пока дела идут, я подожду неделю или две. Я знаю, что хочу этого, и он тоже, может, он просто перепутал слова. С каждой прошедшей неделей я становлюсь на лучше, сильнее, мудрее и ближе к тому дню, когда я надеру Тайсону Фьюри задницу. Я не знаю, что делает Фьюри, и мне плевать на это. Все, что я знаю, это то, что я работаю и иду вперед", – цитирует Джошуа Boxingscene.

Британский супертяж считает, что Фьюри неправильно поступает, нагнетая ситуацию из-за неопределенной даты поединка.

"Я не думаю, что это правильный образ мышления. Если бы было нужно, то я бы ждал хоть до конца года. Это бой, который мы оба хотим, это борьба, которую хочет мир, промоутеры и телеканалы, так что установка временных рамок, является неправильным поведением", – сказал Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в преддверии битвы с Цыганский королем Джошуа поразил своих подписчиков невероятно мускулистым телом.

Напомним, что Тайсон Фьюри свой крайний бой провел 23 февраля 2020 года, нокаутировав американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) и завоевав пояс Всемирного боксерского совета (WBC).

Джошуа в декабре 2019-го взял реванш над мексиканцем Энди Руисом (33-1, 22 КО) и вернул назад чемпионские пояса WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе.