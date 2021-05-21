Джошуа откажется от боя с Усиком, – американский боксер

Британский чемпион Энтони Джошуа (23-1, 22 КО) не станет принимать бой с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО). Супертяж из Уотфорда либо откажется от одного из поясов, либо придумает другой способ избежать поединка.

Такое мнение в интервью Boxing King Media выразил американский боксер Майкл Хантер (19-1-1, 13 КО). Он объяснил свои слова тем, что решения за Джошуа принимает его промоутер Эдди Хирн.

"Сейчас Усику придется драться с Джошуа. Я гарантирую, что Энтони откажется от этого боя. Вероятно, он откажется от пояса Всемирной боксерской организации (WBO) или сделает что-то еще. Это бизнес. Одно дело, когда ты сам за себя и самостоятельно принимаешь решения. Но перед тем как принимать решения, люди общаются с Эдди Хирном, а не с Энтони Джошуа. Понимаете, о чем я говорю?" – сказал Хантер.

Напомним, Энтони Джошуа должен был подраться с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Однако арбитражный суд в США обязал Цыганского короля, как называют Тайсона, в третий раз сразиться с американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

Таким образом Джошуа будет вынужден обязательную защиту своих титулов в поединке против Александра Усика, который является обязательным претендентом по линии WBO.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ назвали возможные даты боя Усик – Джошуа. Промоутер украинца Александр Красюк рассказал о ходе переговоров.

Сам боксер записал видео, в котором грозно обратился к Эдди Хирну, потребовав от него больше денег.