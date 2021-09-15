Джошуа ошеломил своим видом перед боем с Усиком, "лишив украинца козыря". Фотофакт

Чемпион WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа ставит в приоритет свою скорость, а не вес, готовясь к встрече с украинским соперником Александром Усиком.

Британский боксер ошеломил фанатов своим стройным телосложением, поделившись в сети новыми тренировочными фотографиями.

И хотя поклонники Джошуа больше ждут его мегафайт с Тайсоном Фьюри, они, безусловно, оценили внешний вид бойца из Уотфорда перед встречей с украинцем, сообщает The Sun.

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Пользователь milladkeshtiar сказал: "Джошуа выглядит так, как будто он потерял много массы, выглядит худощавым", а "lardgud" написал: "Выглядит очень худым"

Фоловеры отметили мощные мускулы ног Эй Джея. "jerome_fandango" написал: "Никто не сможет уклонится от таких ног. Усика лишили его козыря – скорости".

А пользователь deeejunez добавил: "С нетерпением жду возможности увидеть, сколько Энтони покажет на весах при взвешивании. Он выглядит чётко!"

Неуловимый Усик известен своей быстротой на ринге, и, похоже, Джошуа готов сравняться с бывшим чемпионом в тяжелом весе по скорости.

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен заявил, что Эй Джей проиграет по очкам, если он не нокаутирует своего 34-летнего соперника, но фанаты бывшего олимпийского чемпиона думают иначе.

Пользователь udingiswayo написал: "Усик никогда не сталкивался с подобным, он рассыплется на ринге".

"Adamz_gold" добавил: "Наш чемпион нокаутирует Усика в шестом раунде".

Напомним, что встреча Джошуа – Усик состоится 25 сентября. Билеты на вечер бокса были проданы всего за сутки.

Изначально Энтони должен был подраться с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако Цыганского короля, как называют Фьюри, обязали в третий раз выйти на ринг против американца Деонтея Уайлдера (42-1, 41 КО).

Команды боксеров назначили поединок на 24 июля. Однако из-за коронавируса в команде Тайсона бой был отложен на октябрь.

После срыва противостояния Фьюри – Джошуа Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала обязательную защиту Энтони чемпионского пояса в бою с Усиком.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже был опубликован список телеканалов, которые покажут бой.

Также появился прогноз букмекеров на это противостояние.