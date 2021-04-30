Джошуа нужно подраться с Усиком, бой с Фьюри летом не состоится, – промоутер

Промоутер из компании Top Rank Боб Арум заявил, что чемпионский бой между его клиентом Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа точно не состоится летом 2021 года.

Он предположил, что улаживание всех деталей сделки о проведении этого титульного поединка на Ближнем Востоке могут затянуться до 2022 года. По этой причине оба британских боксера должны провести промежуточные бои, пока переговоры не будут полностью завершены.

"Саудовцам понадобится несколько месяцев для того, чтобы уладить все юридические вопросы по такой крупной сделке. У них есть дополнительные требования по трансляции поединка и другим вопросам, на решение которых уйдет не один месяц. Судя по нынешней ситуации, все может затянуться и до 2022 года. Насколько нам известно, бой в июле или августе не состоится. Обоим боксерам нужно провести другие поединки этим летом, поки идут переговоры об их противостоянии на Ближнем Востоке", – цитирует слова Арума издание BadLeftHook.

Напомним, что украинец Александр Усик уже долгое время является обязательным претендентом на чемпионский титул по версии WBO, которым владеет ЭйДжей.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Джошуа Эдди Хирн, напротив, полон оптимизма. Ранее он назвал точную дату чемпионского поединка своего клиента против Фьюри.