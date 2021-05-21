Джошуа анонсировал бой с Усиком, опубликовав знаковое фото с украинцем

Британский чемпион Энтони Джошуа (23-1, 22 КО) подтвердил, что его следующим соперником станет украинец Александр Усик (18-0, 13 КО). Планируется, что боксеры подерутся в конце августа нынешнего года.

На своей странице в Snapchat супертяж из Уотфорда опубликовал фото со своего боя с россиянином Александр Поветкиным. На поединке, который прошел в сентябре 2018 года, присутствовал Усик. Нокаутировав Русского витязя, Джошуа отправился в свой угол, а по дороге встретился взглядами с украинцем.

"Каждый день – война", – подписал снимок Энтони. Отметим, что фото стало вирусным, а на OBOZREVATEL его публикация собрала более миллиона просмотров.

Напомним, британец должен был подраться со своим соотечественником Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелой весовой категории. Однако решением суда Цыганского короля, как называют Тайсона, обязали провести третий бой с американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

Таким образом поединок двух британцев был сорван, а Джошуа вынужден будет провести защиту титулов в поединке против Усика, который является обязательным претендентом на чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO).

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик записал грозное видеообращение к промоутеру Джошуа Эдди Хирну, потребовав "больше денег".

Менеджер украинца Александр Красюк рассказал подробности подготовки боксера к бою. Кроме того, СМИ назвали дату боя Усик – Джошуа.