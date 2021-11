Чемпион мира по боксу победил нокаутом в поединке с двумя нокдаунами. Видео

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Деметриус Андраде (31-0, 19 КО) добыл уверенную победу на вечере бокса в Манчестере, штат Нью-Гэмпшир, США. 33-летний американец техническим нокаутом защитил титул в бою против ирландца Джейсона Куигли (19-2, 14 KO).

Главное событие шоу продлилось всего 2 раунда. В дебюте боя Андраде сразу захватил инициативу, обрушив на 31-летнего соперника град ударов.

Куигли не смог ничего противопоставить оппоненту, угодив в нокдаун.

Избиение ирландского боксера продолжилось и во 2-й трехминутке.

Андраде продолжил атаковать и после третьего нокдауна рефери остановил встречу.

3 knockdowns in 2 rounds. Win by KO for Demetrius Andrade. What a performance.#AndradeQuigley | @autozone pic.twitter.com/S3gTUy2OGE