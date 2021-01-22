Букмекеры назвали победителя боя Усик – Джойс: спортивные итоги 21 января
Украина добыла первую медаль в нынешнем сезоне Кубка мира по биатлону, а киевское "Динамо" обыграло "Шахтер" из Солигорска в спарринге в ОАЭ.
Кроме того, букмекеры огласили котировки на бой Александра Усика и Джо Джойса.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 21 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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