Британский супертяж пообещал "размазать Поветкину лицо"

Знаменитый боксер Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) прокомментировал официальное решение по его бою с россиянином Александром Поветкиным (36-2-1, 25 КО), согласно которому встреча пройдет 6 марта в Англии.

Британский супертяж очень раздосадован двумя отсрочками матча-реванша по вине Поветкина и пообещал наказать Русского Витязя.

"Я просто хочу выйти в ринг и размазать ему лицо. Я рад, что ему негде спрятаться и некуда сбежать. Он зря потратил мое время, когда я два раза готовился к боям, а он их отменял в последнюю минуту. Он притворяется таким милым, скромным парнем, но говорит де*ьмо. Я очень раздражен и не собираюсь сидеть и смеяться. У меня был отличный лагерь", – цитирует Sky Sports боксера из Англии.

В одном из интервью Поветкин предположил, что Уайт "любит поговорить" и он выиграл бы от более длительной подготовки.

"Поветкин будет избит. Я добьюсь победы в бою, и мне не нужно время на восстановление. Я был готов к работе. Чем задержка принесет мне пользу? Теперь он показал свое истинное лицо, и он заплатит за это. Я собираюсь причинить ему боль", – ответил Уайт.

Как сообщал OBOZREVATEL, реванш между россиянином и американцем должен был состояться 21 ноября 2020 года, но из-за коронавируса у Александра был перенесен на 21 января 2021 года. Уайт заявил, что не верит в болезнь Поветкина.

Отметим, нокаут Поветкина в бою с Уайтом был признан лучшим в 2020 году.