Боксер проигрывал 5 раундов, а в 6-м брутально нокаутировал чемпиона первым же ударом. Видео

Испанский боксер Кико Мартинес (43-10-2, 30 КО) совершил один из лучших апсетов 2021 года, жестоко нокаутировав чемпиона IBF в полулегком весе и фаворита Кида Галахада (28-2, 17 КО). Бой в полулегком весе на арене Utilita в Шеффилде (Англия) завершился досрочно.

31-летний англичанин был фаворитом и уверенно вел поединок.

В течение пяти раундов он избивал соперника и побеждал по очкам, однако затем случился перелом.

В конце 5-го отрезка Кид зевнул правый боковой, который отправил его в нокдаун.

Гонг спас чемпиона, но ненадолго.

Развязка наступила на первых секундах 6-го раунда. Первым же ударом справа Мартинес точно пробил в голову сопернику, завершив поединок.

"Это может быть сюрпризом для всех, но не для меня", - лаконично отметил испанец после победы.

KIKO MARTINEZ KNOCKS OUT KID GALAHAD WITH THE FIRST PUNCH OF THE SIXTH ROUND!#GalahadMartinez pic.twitter.com/ztiAREQKyo