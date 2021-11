Боксер, проигравший "самым позорным нокаутом года", сказал, что на самом деле произошло в ринге. Видео

Ганский боксер Ричард Ларти (14-5) опроверг любые обвинения в договорном результате боя с россиянином Абдулкеримом Эдиловым (4-0, 4 КО). Поединок на вечере в бокса в Грозном завершился в первом раунде. Ларти еще до момента удара упал в нокаут, который потом в соцсетях окрестили "самым позорным в году".

Heavyweight Abdulkerim Edilov (4-0, 4 KO's) needed just 45 seconds before Richard Lartey (14-5) laid down giving Edilov a KO-1 victory in Grozny, Russia. Lartey was removed from the ring on a stretcher at the conclusion of the bout pic.twitter.com/EjyR8p5JGi