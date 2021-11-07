Боксер, проигравший "самым позорным нокаутом года", сказал, что на самом деле произошло в ринге. Видео

Ганский боксер Ричард Ларти (14-5) опроверг любые обвинения в договорном результате боя с россиянином Абдулкеримом Эдиловым (4-0, 4 КО). Поединок на вечере в бокса в Грозном завершился в первом раунде. Ларти еще до момента удара упал в нокаут, который потом в соцсетях окрестили "самым позорным в году".

Heavyweight Abdulkerim Edilov (4-0, 4 KO's) needed just 45 seconds before Richard Lartey (14-5) laid down giving Edilov a KO-1 victory in Grozny, Russia. Lartey was removed from the ring on a stretcher at the conclusion of the bout pic.twitter.com/EjyR8p5JGi — Tim Boxeo (@TimBoxeo) November 3, 2021

Комментируя поединок 27-летний Ларти отметил, что прекрасно понимает, что быстро проиграл, но часто так бвает, что оожидания не совпадают с реальностью.

"Мой тренер сказал, что я потерял внимательность, расслабился. Маленькая ошибка может привести к смерти на ринге. Это случилось и со мной", – отметил ганец.

Видео дня

По словам Ларти, он просто ошибся в ринге, а когда пересмотрел видео, то понял, где именно.

"Мой соперник левша и я попал под эту руку. В дебюте боя мне хотелось проверить его, хотелось пойти в атаку и прощупать. А он начал прорабатывать боковые. Вот на один такой хук я и нарвался", – сообщил Ларти на видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, в андеркарте этой встречи 14-летний сын президента Чечни Рамзана Кадырова Али встречался с представителем Северной Осетии Хетагом Хаткаровым в весовой категории до 65 кг.

Победа Али вызвало бурные эмоции в интернете. Болельщики раскритиковали уровень юноши, назвав результат боя позором.