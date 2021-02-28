Боксер отправил соперника в нокдаун на 7-й секунде боя. Видео

Американский боксер Марк Кастро (2-0, 2 КО) одержал красивую победу над соотечественником Джоном Морагой (0-3).

4-раундовый поединок оказался скоротечным. Уже на 7-й секунде 21-летний американец отправил своего соперника в нокдаун.

Marc Castro dropped his opponent SEVEN SECONDS into the fight 👀 pic.twitter.com/38dCy8Y8Mi — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 28, 2021

Морага смог подняться, но дальше 2-й трехминутки отстоять не смог. Во втором отрезке боковые удары Кастро вновь вынудили соотечественник присесть на канвас.

Судья позволил продолжить бой, но лишь затем, чтоб через мгновение присудить Кастро победу нокаутом: апперкот Марка вырубил оппонента.

Marc Castro improves to 2-0 👏 pic.twitter.com/jWPIYV4g7E — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 28, 2021

Морага – бывший претендент на титул чемпиона в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). За время выступлений в UFC добыл 19 побед и потерпел семь поражений.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21-летний британский супертяжеловес Томми Фьюри (5-0, 4 КО), сводный брат знаменитого чемпиона Тайсона Фьюри, ярко победил соотечественника Скотта Уильямса (0-10).