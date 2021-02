Боксер отправил соперника в нокдаун на 7-й секунде боя. Видео

Американский боксер Марк Кастро (2-0, 2 КО) одержал красивую победу над соотечественником Джоном Морагой (0-3).

4-раундовый поединок оказался скоротечным. Уже на 7-й секунде 21-летний американец отправил своего соперника в нокдаун.

Marc Castro dropped his opponent SEVEN SECONDS into the fight 👀 pic.twitter.com/38dCy8Y8Mi