Бой Усик – Джошуа будет судить украинец

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Бокс
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Усик Джошуа

Украинец Виктор Фесечко будет работать одним из судей чемпионского супербоя, в котором Александр Усик (18-0, 13 КО) сразится с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Наш соотечественник уже отправился в Лондон, где состоится поединок 25 сентября.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила бывшая чемпионка мира Алина Шатерникова. Она отметила, что подобное назначение ярко демонстрирует последние успехи нашей страны в боксе.

Шатерникова с чемпионским поясом.
Шатерникова сообщила о назначении Фесечко.
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"Для Лиги профессионального бокса Украины, как национальной федерации, и в целом для украинского профессионального бокса факт того, что украинский судья будет работать на таком поединке, – это высочайшая оценка мирового боксерского сообщества уровня работы украинских специалистов, работающих в сфере развития профессионального бокса, это большой респект всем нам", – написала Шатерникова.

Виктор Фесечко во время боя.
Постер боя Усик – Джошуа.

Отметим, что вместе с Фесечко свои записки будут вести британец Ховард Фостер и американец Стив Вайсфельд. Роль рефери в ринге досталось еще одному представителю Великобритании Майкл Александер.

Сравнительная характеристика Усика и Джошуа.
Александр Усик на открытой тренировке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик на украинском языке провел пресс-конференцию перед боем с Энтони Джошуа. На общение с прессой украинец пришел в костюме Джокера. Британский чемпион в свою очередь признался, что ему нравятся украинцы.

Ломаченко поддержит Усика в бою с Джошуа.

Кроме того, состоялась церемония взвешивания боксеров. Наш соотечественник показал рекордный для себя вес в карьере.

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